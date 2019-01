Le ministre tunisien de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a reçu, mardi 15 courant, le secrétaire général adjoint délégué de l’OTAN pour les Affaires politiques et de la Politique de sécurité, James Appathurai.

Dans un communiqué du ministère rendu public à cette occasion, il est indiqué que la rencontre a porté sur la formation dans les domaines des forces spéciales, de l’investigation et de l’échange des compétences.

Zbidi et Appathurai ont ont également débattu des questions liées à lutte contre le terrorisme, au crime organisé et à la contrebande.

Le ministre de la Défense a salué à cette occasion le développement de la coopération bilatérale dans les domaines de la formation et de l’échange de compétences, sur le plan quantitatif et qualitatif, appelant à étendre cette coopération pour toucher également la sécurité cybernétique et la santé militaire, précise le communiqué.

Zbidi a rappelé que la Tunisie fait face à plusieurs défis sécuritaires avec ses propres moyens mais également grâce la coopération avec les pays amis dans le cadre de coopération bilatérale ou multilatérale.

Pour sa part, Appathurai a salué la coopération Tunisie-OTAN dans les domaines de développement de programmes ou de manuels de formation dans les écoles militaires.

Il a en outre salué l’intérêt que porte l’institution militaire tunisienne à l’instauration de la bonne gouvernance et de la transparence.