Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a été élu vice-président de l’Association méditerranéenne internationale de la tomate (AMITOM), pour un mandat de 3 ans (2019-2022), et ce lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association, tenue le 14 janvier 2019 à Rome (Italie).

Lors de cette assemblée, Sonia Neves Da Silva, présidente de la délégation du Portugal, a été élue présidente de l’AMITOM, pour le même mandat.

A noter que l’AMITOM est une association internationale qui regroupe les organisations professionnelles de transformateurs de tomates du pourtour méditerranéen. Elle est fondatrice du Conseil mondial de la tomate transformée.

Depuis sa création, il y a 40 ans (1979), cette association internationale réunit les données techniques et économiques, et les informations relatives au secteur de la tomate d’industrie, de la recherche à la vente. L’AMITOM participe également à la rédaction et à l’harmonisation des normes internationales.

Elle est à l’origine de la création des Congrès mondiaux de la tomate d’industrie qui ont lieu tous les deux ans et dont le 7ème congrès a été organisé à Tunis par la Tunisie en juin 2006.