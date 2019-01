Avec la collaboration de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Hammam-Sousse, le Fonds de développement et de diversification des marchés à l’exportation “TASDIR+“ a organisé, le vendredi 11 janvier 2019 au siège de l’organisation, une table ronde au profit des entreprises de la région.

Riadh BEZZARGA, directeur-coordinateur du Programme TASDIR+ a saisi l’occasion pour présenter les avantages et les incitations dudit programme. Il a également profité du riche potentiel de la région pour identifier avec l’UTICA et les entreprises présentes les opportunités qu’offrent les marchés internationaux pour la région, notamment ceux maghrébins, asiatiques et d’Afrique subsaharienne.

Le Fonds TASDIR+ compte sur les avantages comparatifs des entreprises de la région de Hammam-Sousse pour les aider à se positionner sur de nouveaux marchés. Plusieurs représentants des secteurs d’activité ont participé à l’événement, entre autres les Sociétés de commerce international (SCI), le secteur agricole-agro-alimentaire, les emballages et les matériaux de construction.

Parmi les opportunités à court terme que saisiront les entreprises de la région Hammam-Sousse et que propose TASDIR+ suite à cette Table-ronde, il a été proposé et convenu que les SCI de la région se regroupent ensemble pour développer un business-plan commun pour des implantations commerciales ou logistiques dans de grands marchés porteurs.

L’activité agricole et agro-alimentaire serait à cette occasion priorisée afin de faire bénéficier le secteur d’une logistique commerciale lui permettant l’écoulement plus large des produits primaires et l’agro-industrie tunisienne.

Des pistes sont déjà envisagées pour le marché russe, d’Afrique de l’Ouest, de l’Extrême-Orient et d’Amérique du Nord.

Par ailleurs, de nouveaux efforts seront consentis par TASDIR+ pour booster l’export des entreprises de Hammam-Sousse. Ainsi, il a été convenu avec le bureau de l’UTICA de la région de co-organiser une 2ème table-ronde dans la région pour le samedi 9 mars 2019. Plus d’une soixantaine d’entreprises y seront présentes à cette occasion, qui verra l’élargissement des secteurs d’activité aux services à valeur ajoutée (santé, loisirs & tourisme alternatif, nouvelles technologies…).

A rappeler que TASDIR+ est un programme gouvernemental financé par la Banque mondiale et dont le principal objectif est la diversification des marchés à l’exportation. C’est également un programme avant-gardiste en Tunisie étant donné qu’il est entièrement numérisé et utilisant un système de sélection des entreprises jamais réalisé en Tunisie.