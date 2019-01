Météo : Mise en œuvre du plan de lutte contre la vague de froid

Le ministère de la Santé a entamé la mise en œuvre du “Plan de lutte contre la vague de froid” qui sévit, actuellement, dans plusieurs régions du nord et du centre-ouest, selon un communiqué publié vendredi 11 janvier.

Ainsi, la prise en charge des malades souffrant d’insuffisance rénale a été renforcée; ils ont été placés dans des structures sanitaires pour bénéficier des soins nécessaires si jamais les routes seront coupées à cause de la neige, indique le ministère.

Des ambulances ont été mises à la disposition des établissements hospitaliers du nord et du centre-ouest, et que le stock des médicaments et d’oxygène a été renforcé dans ces établissements.

Par ailleurs, le département de la Santé appelle l’ensemble des citoyens à prendre toutes les mesures afin de prévenir les accidents d’intoxication au CO2, en s’assurant de bien surveiller les moyens de chauffage traditionnels.