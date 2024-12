Le temps s’annonce froid et instable ce dimanche, avec des nuages denses sur le nord du pays et des pluies éparses attendues, notamment sur les régions côtières Est. Ces précipitations pourraient s’intensifier temporairement et s’accompagner localement d’orages et de chutes de grêle. Ailleurs, le ciel restera partiellement nuageux.

D’après le bulletin de l’Institut National de la Météorologie (INM), les vents souffleront du secteur nord-ouest au nord et au centre, et du secteur est sur le sud. Ils seront relativement forts près des côtes et sur les hauteurs, tandis que des phénomènes de sable sont prévus durant la nuit dans l’extrême sud.

La mer sera très agitée dans le nord, houleuse dans la zone de Serrat et localement moutonneuse à agitée sur le reste des côtes.

Côté températures, une baisse notable est prévue : les maximales oscilleront entre 10 et 15°C dans le nord et les hauteurs ouest, et entre 16 et 21°C dans les autres régions.