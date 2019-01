La Chine a accordé au gouvernement tunisien deux dons d’une valeur de 272 millions de yuans (environ 108 millions de dinars), en vertu de deux accords de coopération conclus vendredi entre les deux pays.

Signés par le secrétaire d’Etat tunisien aux Affaires économiques, Hatem Ferjani, et le président de l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), Wang Xiaotao, ces deux accords s’inscrivent dans le droit-fil du soutien continu apporté par la Chine au processus de développement en Tunisie.

La signature de ces deux accords intervient au terme d’une séance de travail a permis de passer en revue l’avancement des travaux de réalisation des projets financés par la Chine en Tunisie, à l’instar du projet de construction d’un hôpital universitaire à Sfax, du projet de construction d’un complexe culturel et sportif pour la jeunesse à Ben Arous et du projet de l’Académie diplomatique pour les études et la formation.

Au cours de cette rencontre, Ferjani et Xiaotao ont convenu le renforcement de la coopération tuniso-chinoise, l’impulsion du processus de réalisation des projets communs et la promotion des investissements chinois en Tunisie, notamment en matière d’infrastructure.

Peu avant cette séance de travail, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, s’était entretenu avec Wang Xiaotao qui se trouve actuellement en visite de deux jours en Tunisie.

Le ministre tunisien s’était alors félicité du caractère exemplaire des relations d’amitié et de coopération entre Tunis et Pékin qui, a-t-il dit, se matérialise par la réalisation de projets d’infrastructure.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également émis le souhait de voir l’adhésion de la Tunisie à l’initiative chinoise “la ceinture et la route de la soie” ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique entre les deux pays dans des domaines prioritaires comme l’infrastructure, et ce dans le cadre d’une approche profitable aux deux pays.