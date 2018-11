PLF 2019 : Les fonctionnaires de l’ARP n’auront que 1,4 MDT de hausse au lieu de 2 MDT

Les membres du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple et les députés de la Commission des finances de l’ARP ont exprimé leur mécontentement, vendredi 16 novembre, vis-à-vis des fonds alloués à l’ARP dans le cadre du budget de l’Etat pour l’année 2019. Le budget de l’ARP pour 2019 est estimé à 32,423 millions de dinars, avec une hausse de 1,4 million de dinars par rapport au budget de 2018.

Le député Chakib Bani, assesseur auprès du président de l’ARP chargé de la gestion, a déclaré que “le Parlement a demandé un budget supérieur de 2 millions de dinars par rapport au budget alloué par le ministère des Finances, raison pour laquelle nous avons demandé à la Commission des finances d’organiser une séance d’arbitrage avec le ministère en question pour augmenter ledit budget.

Une partie de la somme de 2 millions de dinars retirée par le ministère des Finances devait inclure une prime spéciale pour les fonctionnaires et les agents administratifs de l’ARP dans le budget de 2019, et qui leur sera débloquée en deux tranches (2019 et 2020).

Les députés ont fait observer, dans leurs interventions, que cette prime spéciale ne concerne pas les membres de l’Assemblée mais destinée aux agents administratifs et fonctionnaires, lesquels travaillent en dehors des heures réglementaires et avec un rythme soutenu.

D’autres députés ont mentionné qu’il n’est pas des prérogatives de la présidence du gouvernement de réduire le budget proposé par le parlement.

Par ailleurs, la présence de caméra de surveillance au siège de l’ARP a soulevé la polémique au sein de la commission. A cet effet, les membres de la commission ont considéré la présence de ce dispositif de surveillance indésirable et comme une manière de les espionner.

De son côté, le directeur de cabinet du président de l’ARP, Hamdi Guezguez, a précisé que le budget consacré à la sécurité du parlement a atteint les 7 millions de dinars, et que cette tâche est à la charge du service de sécurité présidentiel.