La semaine mondiale de l’entreprenariat est la plus grande célébration au monde des innovateurs qui se battent pour donner vie à leurs idées en lançant des startups et en contribuant à la croissance économique de leurs pays.

Dans le cadre de cette semaine, la 5éme édition de « la Journée de l’Entrepreneur » sera organisée par la Junior Entreprise ENISo le 14 Novembre 2018 et aura lieu à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse.

La Junior Entreprise ENISo(JEENISo), est une association estudiantine active depuis 2011, porteuse du Label de la junior-entreprise la plus internationale de la Tunisie depuis 2016, qui vise l’intégration des étudiants dans la vie professionnelle en développant leurs esprits entrepreneuriaux et leurs hard et soft skills.

La JEENISo a l’honneur de réunir des invités exceptionnels tels que : Mme Saida OUNISSI : secrétaire de l’Etat chargée de l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle, Mr ZoubeirTURKI : directeur générale de la Rénovation universitaire, Mr Lotfi SAIBI : directeur et consultant chez 4D Leadership House et Mr Rachid ABIDI : directeur de l’incubateur LAB’ess.

On vous invite à notre journée porte ouverte qui sera au service des jeunes qui entreprennent, porteurs d’initiatives, créant ou ayant créé leurs projets, mais aussi pour ceux qui s’interrogent sur la création d’entreprise (adultes ou étudiants)

C’est donc une opportunité qui aidera les ambitieux à transformer leurs petites idées en entreprises ou startups à impact local, voire mondial.

Tous les participants auront l’occasion d’explorer un nouveau monde et de vivre de nombreuses expériences passionnantes dont on cite ; les conférences des experts, les débats thématiques, le réseau de professionnels, le café business, les ateliers interactifs…

Par conséquent, la journée compte initier chez les jeunes les disciplines de techniques de communication, d’innovation, de créativité, de management, de développement personnel, d’apprentissage professionnel, d’ouverture et de travail d’équipe.

Elle sera une nouvelle édition riche d’innovations et workshops assistés par des formateurs de hauts calibres, pour mixer les énergies et les potentiels, booster la créativité et progresser ensemble.