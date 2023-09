Dans le cadre du lancement prochain de sa phase II, le projet WIDU annonce en avant-première l’ouverture de sa plateforme de soutien aux micro-entrepreneur·e·s- et aux petit·e·s entrepreneur·e·s. Dès à présent, la diaspora tunisienne et les entrepreneur·e·s peuvent soumettre leur candidature sur le site www.widu.tn, en attendant le lancement officiel de la deuxième phase prévu le 1 er octobre prochain.

Lancé en janvier 2022 en Tunisie, le projet WIDU soutient la création d’emplois en Tunisie en réorientant les envois de fonds effectués par les membres de la diaspora tunisienne en Europe vers des projets entrepreneuriaux à fort potentiel. A travers une approche innovante et entièrement digitalisée, WIDU fait en sorte que l’investissement de la diaspora soit utilisé au mieux, de manière rapide et efficace pour libérer le potentiel des Toutes Petites et Moyennes Entreprises (TMPE) en Tunisie et ainsi contribuer à la croissance économique et sociale du pays. Avec l’appui de leurs proches en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse), les entrepreneur·e·s bénéficient non seulement d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 2.750 EUR (soit près de 9.000 DT), mais aussi d’un appui technique personnalisé caractérisé par 3 séances de coaching individuelles et adaptées à leurs besoins.

Dans sa première phase, le projet WIDU a soutenu plus de 460 TPME en Tunisie et il a contribué au maintien et à la création de près de 860 emplois, dont plus de 500 de ces nouveaux emplois créés pour les femmes. Au total, ce sont près de 865.000 EUR qui ont été mobilisés sous forme d’investissement privé conjoint entre la diaspora et les entrepreneur·e·s, et plus de 784.000 EUR en subventions versées par le projet WIDU en faveur des micros et petites entreprises.

Le projet WIDU entend bien poursuivre cet impact fort et durable lors de sa deuxième phase et il souhaite ainsi capitaliser sur ses acquis et renforcer son offre en faveur des TPME en Tunisie. Prévue pour une période de 3 ans, cette phase de projet vise à positionner WIDU comme un programme de référence pour la promotion de l’entrepreneuriat en Tunisie avec la coopération bilatérale de la diaspora en faveur d’un développement durable et plus inclusif de l’écosystème.

L’équipe WIDU invite chaleureusement la diaspora et les entrepreneur·e·s à rejoindre le programme en soumettant leur candidature sur le site web : www.widu.tn.

A propos de WIDU :

WIDU.africa est un projet régional financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Tunisie et dans 5 autres pays africains.

WIDU vise à promouvoir l’entrepreneuriat et la création d’emplois en Afrique. Lancées officiellement en 2019 au Cameroun et au Ghana, les activités du projet se sont étendues en 2022 à 4 autres pays africains, dont la Tunisie -tout premier pays participant du Maghreb.

Site internet: www.widu.tn