Initié en février 2018 par l’UBCI et le Lab’ess, le Prix de l’Entrepreneur.e Social.e vise à valoriser les initiatives innovantes et à fort impact social et/ou environnemental.

Il s’agit de mettre en avant des entrepreneur (e)s ayant suivi un parcours d’accompagnement dédié à l’innovation sociale, afin de les aider dans leur démarche de recherche de financements.

UBCI et le Lab’ess ont organisé cette année, la 5ème Edition du PRIX DE L’ENTREPRENEUR.E SOCIAL.E, qui a eu lieu le 17 mars, à Dar Bouraoui, La Marsa.

A l’issue d’une matinée de présentation de leur projet par les candidats en lice, un jury composé de collaborateurs de la banque, de professionnels tunisiens et étrangers opérant dans l’économie sociale et solidaire, a finalement attribué le 1er Prix à Sabri CHERIHA pour son projet « WEFIX », plateforme de réparation d’appareils électroménagers, ayant pour objectif la réduction des déchets électroménagers et la sensibilisation à une consommation plus responsable. Grâce à ce prix, le lauréat décroche une dotation de 8 000 dinars pour la structuration de son projet.

En marge du 1er Prix, l’UBCI et le Lab’ess ont également décerné le 2ème Prix au projet « LE GOÛTER », fondé par Imen SKANDRANI, traiteur spécialisé dans l’alimentation saine et équilibrée pour enfants. Enfin, le 3ème Prix revient au projet « DOUAR LAROUSSI», village berbère à Sidi Jedidi fondé par Laroussi GHARBI et dont l’objectif étant de promouvoir le patrimoine culturel et traditionnel de la région. Les deux projets reçoivent respectivement une dotation de 6 000 et 5 000 dinars.

A travers ce partenariat, l’UBCI et le Lab’ess allient leurs forces pour valoriser les initiatives à fort impact social, en générant pour les lauréats un accompagnement dédié, dans leurs démarches de recherche de financement.

Après les éditions précédentes, les deux partenaires poursuivent leur collaboration afin de pérenniser ce Prix et offrir des exemples de réussites, d’entrepreneurs capables de générer de nouvelles initiatives en matière d’économie sociale et solidaire.

Mr. Nabil Lakhoua, directeur réseau corporate à l’UBCI nous parle de l’engagement societal de la banque et son partenariat avec l’incubateur Lab’ess.



A PROPOS DU LAB’ESS

Fondé en 2012, juste après la révolution, le Laboratoire de l’Economie Social et Solidaire (Lab’ess) est une organisation dont la mission est de soutenir le mouvement associatif et d’appuyer l’entrepreneuriat social comme levier d’un développement solidaire, inclusif et durable. Le Lab’ess a su évoluer et s’adapter à son contexte pour agir toujours plus efficacement auprès des acteur.rice.s du changement et démultiplier son impact.

Aujourd’hui présent à Tunis, au sein de son espace de travail collaboratif, hors les murs en régions et également dans les pays de la région MENA, le Lab’ess, sensibilise, accompagne et finance toutes celles et ceux qui entreprennent en faveur de l’intérêt général à travers différents projets et programmes innovants.

En savoir plus : www.labess.tn

A PROPOS DE L’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 103 Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012, l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale. Rappelons que l’engagement RSE de l’UBCI lui a valu l’obtention du label « Engagé RSE » décerné par AFNOR CERTIFICATION et le trophée de « la diversité et de l’inclusion », dans le cadre du respect de la parité professionnelle.

Pour plus d’information : www.ubci.tn