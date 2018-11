L’association “Athar” à Kébili a organisé une conférence de presse, vendredi 9 courant, au Complexe des jeunes, en vue de présenter le projet “D’art Jdoud”.

Ce projet est financé par l’ambassade d’Allemagne en Tunisie en partenariat avec le ministère des affaires culturelles, la municipalité de la ville et l’Association Nefzaoua des Militaires Retraités.

Lors du point de presse, le secrétaire général de l’association “ATHAR”, Hamadi Rzig, a souligné que le projet vise à valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la région de Kébili, à travers la création d’un musée des us et coutumes, dans le vieux village, au milieu des oasis.

Il a, également, indiqué que le nom même du projet désigne l’art et la créativité, ce qui devra permettre au vieux Kébili de devenir une destination touristique et culturelle d’excellence.

Le projet permettra de renforcer l’identité culturelle de la région et d’établir le lien entre le patrimoine et la vie actuelle afin de dessiner une vision claire pour l’avenir qui valorise le patrimoine dans une approche de développement durable, a-t-il ajouté.

Rzig a, également, souligné que le projet “D’art Jdoud”, qui dure trois mois (d’octobre à décembre 2018), a débuté par la restauration et l’aménagement de l’espace qui servira de musée, puis par la collecte du patrimoine matériel auprès des habitants de la région.

Dans le cadre du projet D’art Jdoud, un documentaire sera réalisé sur le mode de vie des anciens habitants du vieux village de Kébili et sur le cachet architectural unique du village ancré dans son environnement oasien. Une application sera élaborée présentant la région dans son ensemble et le musée en particulier.