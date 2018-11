La Tunisie abrite, les 13 et 14 novembre 2018, le forum 2018 sur l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA organisé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors.

Des représentants de structures gouvernementales, de la société civile, du secteur privé et des organisations internationales et régionales prendront part à cet événement outre la participation d’universitaires et de chercheurs dans le domaine de l’égalité entre l’homme et la femme et dans l’autonomisation économique des femmes, selon un communiqué du ministère de la Femme publié vendredi 9 courant.

Cette édition du forum sera consacrée à l’examen des nouvelles lois destinées à renforcer les droits des femmes dans la région MENA outre la discussion des stratégies de mise en œuvre des recommandations du rapport de l’OCDE sur l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA et l’impact du cadre législatif en Tunisie, en Algérie, en Egypte, en Jordanie et en Libye.

Il s’agit également d’examiner les moyens d’intégrer l’approche du genre social dans les politiques publiques et les budgets des départements pour promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme et ce, à travers la présentation des bonnes pratiques de certaines organisations internationales.

A noter que le forum constitue une opportunité pour identifier les besoins stratégiques de la région au niveau de la collecte et l’analyse des données sur l’égalité homme-femme pour promouvoir et renforcer les capacités des compétences nationales.