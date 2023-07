La présidente de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi a souligné dans son allocution prononcée lors des travaux du congrès tenu, du 29 juin 2023 jusqu’au 12 juillet courant, en Chine, l’importance de l’autonomisation économique des femmes et l’éradication de toute forme de discrimination.

Jerbi a mis en relief, lors de cette rencontre axée sur le renforcement des compétences de la femme dans les pays de la ceinture et de la route, organisée à l’initiative du centre chinois de la coopération économique internationale, que la réalisation de l’égalité et l’autonomisation économique de la femme est tributaire de l’octroi des moyens de production et des sources de financement ainsi qu’une maitrise de technologie pour un accès facile aux marchés.

L’autonomisation des femmes est un objectif national dont la réalisation est le fruit d’un ensemble d’efforts des différents intervenants en Tunisie dont ceux du secteur privé et des organisations nationales, a soutenu Jerbi.

La représentante de la Tunisie lors de cette rencontre internationale a passé en revue les efforts déployés par le pays dans le domaine de renforcement des programmes et des mécanismes d’autonomisation économique de la femme ainsi que les activités réalisées par l’UNFT au profit des femmes.

Il s’agit notamment de la création d’une plateforme numérique pour la présentation et la vente des produits des femmes artisanes en plus de la création de centres de formation pilotes. L’initiative, la ceinture et la route, représente une opportunité pour une coopération fructueuse, une consolidation des compétences et une réalisation du développement, a encore ajouté Jerbi.

Cette rencontre a pour objectif l’accélération de la mise en œuvre de l’agende des Nations Unies 2030 pour le développement durable et le soutien de la participation de la femme de différents pays.

L’initiative la ceinture et la route ou aussi la nouvelle route de la soie, est une stratégie de développement adoptée par le gouvernement chinois et consiste en le développement de l’infrastructure de base et des investissements dans 152 pays et organisations internationales en Europe, en Asie, au Moyen Orient, Amérique Latine et en Afrique.