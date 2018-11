“Les films africains sélectionnés à la 29ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage sont ordinaires et souvent de faible qualité”, a déclaré à l’agence Tap le critique du cinéma et universitaire Ahmed Gasmi, membre du jury du prix Fipresci (Fédération internationale de la presse cinématographique).

Parlant des longs-métrages de la compétition officielle, Ahmed Gasmi a avancé “Nous n’avons malheureusement pas vu un film qui nous attire par son langage cinématographique particulier et qui nous transporte vers le monde intérieur des personnages”.

Les films projetés ont traité essentiellement des préoccupations actuelles des pays du Sud à savoir le terrorisme, la pauvreté, les libertés individuelles, a mentionné Gasmi en regrettant la prédominance du réalisme sur l’esthétique et l’authenticité de la mise en scène.

Pour l’académicien, l’authenticité d’un film réside dans le traitement esthétique du sujet choisi à travers la fluidité du scénario, la construction équilibrée des personnages et la faculté de créer des mondes authentiques originaux ayant leur propre logique. Et d’ajouter “Même si il y a des films qui ont évoqué la lutte contre le terrorisme, le traitement du sujet manque quant à lui de profondeur et reste prisonnier des clichés autour de la question.”

S’agissant des films subsahariens, l’académicien Ahmed Gasmi a estimé que la nouvelle génération de réalisateurs a diversifié les expériences afin de proposer un cinéma différent de celui de leurs aînés. “Ces expériences sont à saluer même si elles sont traversées par une conformité dans le traitement des sujets ” a-t-il jugé avant de conclure “Le cinéma de Djibril Diop Mambéty, Souleymane Cissé et d’Abderrahmane Sissako, nous manque à nous et à tous les nostalgiques d’une époque où le cinéma africain aborde des sujets sociaux en s’appuyant sur une esthétique africaine bien singulière”.