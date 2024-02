La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH) inaugure sa première action sociale en parrainant l’association tunisienne IBSAR, dédiée aux personnes mal et non-voyantes, informe l’ambassade suisse sur sa page facebook.

L’événement prévu le vendredi 16 février à 19 heures au ciné Mad’art à Carthage Dermech consiste en une projection spéciale du long-métrage “Les Filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania, le film tunisien nominé aux oscars 2024. En présence du producteur Habib Attia, cette initiative promet une soirée exceptionnelle, tout en soutenant une noble cause. Chaque billet contribue à faire une réelle différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin, lit-on encore.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association IBSAR dédiée à l’intégration des non et mal voyants dans les domaines des loisirs, de la vie culturelle, intellectuelle et artistique.