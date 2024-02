L’actrice tunisienne Amira Chebli vient de remporter le prix d’interprétation pour son rôle dans le film « La Voix des autres » de la jeune cinéaste franco-algérienne Fatima Kaci, et ce, dans le cadre de la 46ème édition du Festival international du court-métrage Clermond Ferrand qui s’est clôturé par la remise du Grand Prix international au film « Une orange de Jaffa » du réalisateur palestinien Mohammed Almughanni.

L’actrice et danseuse tunisienne Amira Chebli, connue entre autres pour son rôle d’Amel dans la série télévisée « Pour les beaux yeux de Catherine » et de Hbiba dans la série télévisée « Nouba » a interprété cette fois le rôle de Rim, une jeune tunisienne, qui travaille en France en tant qu’interprète dans le cadre des procédures de demande d’asile. Chaque jour, elle traduit les récits d’hommes et de femmes exilés dont les voix interrogent sa propre histoire.

Pour cette édition 2024, le festival international du court métrage Clermond Ferrand a connu selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC, France) l’affluence de pas moins de 166.000 spectateurs, soit la deuxième meilleure audience depuis la création du festival.