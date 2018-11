Le Sommet bancaire maghrébin qui s’est tenu les 7 et 8 novembre à Tunis, sous le thème de “l’Evolution de l’activité bancaire : défis et perspectives pour les banques maghrébines”, et ce à l’occasion de la 14ème Assemblée générale de l’Union des Banques Maghrébines (UBM).

Dans une déclaration à l’occasion de ce sommet, Mr.Abdulfattah Séghir Ghaffar, Président de l’Union Bancaire Maghrébine, a insisté sur les défis des futurs chantiers de reconstruction de la Libye et le rôle du système bancaire maghrébin.