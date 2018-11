Les ventes de la cimenterie “Oum El Kélil” au Kef, qui avait rencontré de sérieuses difficultés financières, se sont améliorées de 18% au cours des 10 premiers mois de l’année 2018 par rapport aux prévisions.

Cette hausse est expliquée par l’augmentation de la demande locale et la baisse des coûts de production, selon des données du ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises.

Ces données montrent que l’interdiction de l’importation de ciment par les autorités algériennes a causé la régression des exportations de la cimenterie, ce qui la pousse à chercher de nouveaux marchés extérieurs.

La part du marché de la cimenterie sur le marché local est de 11,35% contre 8,36% en 2017, soit une évolution de 2,7% par rapport à 2017.

Une diminution du déficit a également été enregistrée au cours des 10 premiers mois de 2018, pour s’établir à 6,581 MDT contre des prévisions de 24,205 MDT.

La production de clinker a augmenté de 4% et celles du ciment et de la chaux ont évolué de 1%, en dépit de la régression de certains produits de ciment, expliquée par la hausse de la demande du ciment portland.