La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a affirmé que son rôle dans le dossier de saisie de 320 tonnes de ciments transportées récemment à partir de la ville de Gaâfour par les wagons s’est limité au transport conformément à des contrats signés dans le cadre de ses activités. La société nie donc toute intention de spéculation ou de dissimulation de n’importe quelle marchandise et pour n’importe quel objectif.

Dans un communiqué publié jeudi 16 septembre 2021, le transporteur ferroviaire souligne que les huit wagons transportant le ciment ont été chargés depuis l’usine de ciments de Djebel El Oust, le 12 septembre 2021, à destination du Kef en passant par Gaâfour. Cette cargaison appartient à une entreprise privée.

A rappeler que les agents de la sécurité nationale de Gâafour (gouvernorat de Siliana) ont saisi, mardi 13 septembre 2021, près de 320 tonnes de ciments dont la valeur marchande est estimée à près de 80 000 dinars, lesquelles marchandises étaient dissimulées dans les wagons du train dans la ville de Gâafour, selon un responsable sécuritaire dans la région.

L’une des entreprises privées spécialisées dans les matériaux de construction installées au Kef a sciemment stocké ces marchandises dans les lieux précités en vue de les distribuer ultérieurement.

La SNCFT a précisé, dans son communiqué, que les marchandises ont été transportées par ses wagons selon des contrats signés avec ses clients. Déjà deux contrats ont été singés le 9 septembre 2021, pour transporter ces quantités de ciments.

Le premier contrat porte sur trois wagons dont la charge s’élève à 120 tonnes de ciments, alors que le deuxième concerne 5 wagons de 200 tonnes, a ajouté la SNCFT.

L’entreprise a fait observer que le train transportant ces marchandises a été arrêté dans la station de Gâafour pour une durée ne dépassant pas les 24 heures depuis son arrivée, pour faciliter la circulation des trains de marchandises.

Le responsable a encore indiqué que le transport de ces marchandises par des trains spécialisés aurait dû être effectué depuis la station de Gâafour jusqu’à celle de Mileha, avant être transportés via un train privé sur la ligne 8 liant la station Malleha à celle du Kef.

Rappelons par ailleurs que le président de la République a souligné lors de sa rencontre, le 24 août 2021, avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, la nécessité de mettre fin aux pratiques de monopole et au phénomène de spéculation et de maîtriser les prix des marchandises, appelant à la nécessité de contrôler davantage les circuits de distribution, des entrepôts de stockage et d’appliquer à bon escient la loi en vigueur.

