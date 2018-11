L’Institut des statistiques de l’Union africaine a ouvert ses portes, vendredi 2 novembre, aux Berges du lac à Tunis, en présence du Commissaire aux affaires économiques de l’Union africaine, Victor Harison, des ambassadeurs africains et des représentants de l’Union africaine et de la Banque mondiale.

“L’Institut entamera son activité, samedi 3 novembre 2018, à travers une session de formation pilotée par le département de la statistique de l’Union africaine, au profit de représentants des 54 pays africains”, a indiqué le directeur général de l’Institut national de la statistique (INS), Hédi Saïdi.

Intervenant à cette occasion, Victor Harison a fait remarquer que l’Institut permettra de pallier au manque de données statistiques à l’échelle africaine.

“La finalité de cet organisme consiste à doter les pays africains de statistiques précises et crédibles à même de favoriser l’intégration économique et de booster la croissance et le développement dans le continent”, a-t-il dit.

L’Union africaine a approuvé l’idée de création de cette institution en 2013, lors du 20e Sommet africain qui s’est tenu en 2013, à Addis Abeba en Ethiopie.