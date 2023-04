Le président de l’Association tunisienne pour la qualité de l’enseignement (ATUQUE), Slim Kacem, estime nécessaire de créer un centre d’études relevant du ministère de l’Education, dont la mission sera de préparer des études et de fournir des données statistiques qualitatives et quantitatives pour ce secteur.

Il a précisé, vendredi 28 avril 2023, que ce centre d’études, à dimension prospective, fournira des données statistiques permettant de prendre les mesures appropriées, en s’appuyant sur des constantes objectives.

Kacem a souligné que cette proposition a été présentée hier jeudi au cours d’un entretien entre le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri et une délégation de l’ATUQUE, affirmant que les membres de l’association ont également proposé la mise en place d’une charte éducative avec la participation de tous les intervenants dans le secteur éducatif.

Le président de l’ATUQUE affirme que le ministre de l’Education a réagi favorablement à toutes les propositions présentées par les membres de l’Association et a passé en revue les grands axes du projet de réforme du secteur éducatif, qui comprend le volet pédagogique, la bonne gouvernance et les méthodes de gestion de ce secteur.

Au cours de cet entretien, Boughdiri a salué le rôle des organisations, associations et compétences nationales et leur adhésion au projet de réforme du processus éducatif qui permettra de promouvoir l’école tunisienne et de la hisser aux plus hauts rangs, selon un communiqué du ministère de l’éducation.

De leur coté, les membres de l’association ont salué les décisions relatives à la création du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement et la consultation nationale électronique, exprimant leur entière disposition à contribuer à leur réussite.