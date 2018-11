Le projet “de promotion du tourisme écologique et de la sauvegarde de la diversité biologique dans le Sahara” figure parmi les principaux projets du ministère des Affaires locales et de l’Environnement dans le cadre de la promotion du tourisme écologique, des éco-systèmes, des richesses naturelles et culturelles de la Tunisie, notamment les réserves naturelles dans le sud tunisien.

Financé par un don du Fonds mondial de l’environnement (WWF) et réalisé avec le concours de la Banque mondiale (BM) et les différentes structures concernées, le projet s’intéresse aux parcs nationaux de Jbil (gouvernorat de Kébili), Deghoumes (Tozeur) et Bouhedma relevant des gouvernorats de Sidi Bouzid et Gafsa.

Les principales composantes du projet consistent en la consolidation de la gestion intégrée et participative des ressources naturelles et des éco-systèmes, outre l’appui à l’investissement dans le domaine du tourisme écologique et la création de mécanismes d’encouragement du secteur privé pour garantir la pérennité des petits projets financés en vue d’améliorer les conditions de vie des habitants autour des réserves.

Le projet a pour objectif de faire connaître ces régions afin d’y attirer les touristes et de leur faire connaître le patrimoine écologique de cette région.