La Bourse de Tunis termine la séance de lundi en repli, où le TUNINDEX a affiché une perte de 0,13% à 7 347,53 points, dans un marché un peu animé, mobilisant 4,327 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance de variations a été tirée vers le bas n’affichant que 23 hausses, contre 34 baisses. Le titre CARTHAGE CEMENT a réalisé le plus gros volume de la journée drainant 0,717 MD, soit un gain de 1,94% à 1,57 dinar(D).

Le titre ICF a réalisé une forte progression de 4,49% à 150,69D, suivi par le titre AETECH qui s’est apprécié de 4,34 % à 0,48 D. Le titre ASSURANCE STAR a grimpé de 4,24 % pour se stabiliser à 137,60 D.

Toujours dans un territoire positif, le titre MODERN LEASING gagne 4,18% à 3,24D, suivi par le titre ESSOUKNA qui s’est élevé de 3,68 % finissant la séance à 2,53D.

A l’opposé, le titre MIP a clôturé la séance sur une note négative en baissant de 3,12% à 0,62 D, suivi par le titre SOTETEL qui a reculé de 3,04 % à 3,18 D.

Le titre AMEN BANK quant à lui s’est replié de 3 % à 26,19 D.

Dans le rouge également, les titres AIR LIQUIDE et HEXABYTE ont perdu respectivement 2,99 % et 2,95 % pour s’échanger à 86,81 D et 5,58 D.