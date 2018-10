Dans le cadre sa stratégie de diversification de son offre digitale, WIFAK BANK a récemment lancé deux nouvelles solutions digitales dénommées “WIFAKNET“ et “WIFAK MOBILE“, et ce pour une meilleure expérience client.

Avec un slogan qui en dit long sur la stratégie de la banque : «Votre Banque en un clin d’œil !».

WIFAK BANK mise sur le digital pour développer des solutions inédites et sécurisées lui permettant de mieux satisfaire ses clients et de leur simplifier la vie au quotidien.

L’axe digital s’inscrit dans la stratégie globale de la banque en tant que levier d’innovation et d’amélioration de la satisfaction client.

WIFAKNET et WIFAK MOBILE sont des solutions digitales adaptées aux besoins des clients qui associent performance, simplicité et sécurité pour une expérience digitale inédite.

En effet, WIFAKNET permet aux clients particuliers, professionnels et entreprises de bénéficier des services bancaires à distance d’une manière autonome 24h/24 et 7j/7.

Ainsi, la solution WIFAKNET en sa version simple ou sa version Business WIFAKNET+ permet aux clients de la banque d’effectuer en ligne leurs opérations bancaires, partout et à tout moment, d’une manière rapide et sécurisée. Elle leur permet aussi de gagner en termes de temps.

A travers la solution WIFAKNET, les clients peuvent accéder à distance à leurs comptes en temps réel, éditer leurs RIB ou IBAN, commander et suivre en ligne leurs demandes de chéquiers ou de cartes bancaires et ordonner des virements pour des comptes WIFAK ou autres banques.

La solution WIFAKNET est également dotée d’autres services utiles tels que le service de messagerie, le service de géolocalisation des agences et DAB-GAB WIFAK BANK.

Par ailleurs, WIFAK BANK offre à ses clients abonnés à WIFAKNET la solution WIFAK MOBILE pour une gestion en toute mobilité de leurs comptes bancaires. La Solution WIFAK MOBILE permet l’accès via mobile à une multitude de services bancaires en toute rapidité, simplicité et sécurité.

Elle leur offre aussi la possibilité d’interagir avec la banque via mobile. La solution WIFAK MOBILE est téléchargeable sur smartphone et tablette via Play store et Apple store.