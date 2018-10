Grâce aux dernières précipitations enregistrées dans le gouvernorat de Kasserine, les réserves en eau dans les barrages et lacs collinaires de la région ont dépassé les 25 millions m3.

Selon le gouverneur de Kasserine, Samir Boukadida, ce volume permettra de consolider les réserves en eau et alimenter la nappe phréatique dans la région qui a connu une forte sécheresse durant les dernières années à cause du manque des pluies, à l’issue d’une séance de travail tenue vendredi au siège du gouvernorat et consacrée aux préparatifs pour la nouvelle saison 2018-2019.

Evoquant l’indemnisation des personnes endommagées par les inondations provoquées par les intempéries, il a affirmé que six commissions relevant du commissariat régional au développement agricole à Kasserine (CRDA) et une commission technique relevant du ministère de l’agriculture ont entamé le recensement des dégâts, ajoutant que le montant des indemnisations sera fixé prochainement.

Selon les chiffres présentés par le chef de service à la direction de la production végétale au CRDA de Kasserine, Béchir Boubakri, la saison des grandes cultures a démarré dans la région depuis début octobre.

Environ 120 mille hectares seront ensemencés durant la nouvelle saison agricole. Parmi ces superficies, 5 mille ha consacrés aux cultures en irrigué et 115 mille ha aux cultures en sec dont 41 mille ha en blé dur, 500 ha en blé tendre et 78 mille ha en orge.

Concernant l’ensemencement des fourrages, les superficies programmées atteindront 4.500 ha pour les fourrages de l’automne et 300 ha pour les fourrages de l’été.

Par ailleurs, plus de 6.500 ha ont été programmés pour les légumineuses.