Comme annoncé mercredi 24 octobre par l’ambassadeur de l’Union européen en Tunisie, Patrice Bergamini, quatre accords de financement d’un montant global de 270 millions d’euros ont été signés entre la Tunisie et l’Union européenne, à l’issue d’une séance de travail qui a eu lieu, jeudi 25 courant, au palais de Carthage entre le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Junker.

Signés conjointement par le ministre tunisien de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, et le Commissaire européen à l’Elargissement et à la Politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, ces accords prévoient le financement des quatre programmes suivants :

– Programme sur la compétitivité des entreprises et les exportations d’un montant 90 millions d’euros,

– Programme d’appui à la réforme de la justice (PARJ) d’un montant de 60 millions d’euros,

– Programme d’appui à la transition énergétique pour une enveloppe de 50 millions d’euros,

– Programme d’appui à la réforme fiscale, à l’inclusion financière et à l’économie sociale et solidaire d’un montant de 70 millions d’euros.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, effectue les 25 et 26 octobre une visite officielle en Tunisie, à l’invitation du président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi.

Selon un communiqué de la présidence de la République, cette visite vient réaffirmer la volonté de la Tunisie et de l’Union européenne de renforcer le partenariat stratégique, d’en élargir les domaines et de poursuivre les concertations au sujet des questions d’intérêt commun.

Junker aura également des entretiens avec le président de l’Assemblée des Représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Dans un point de presse mercredi, l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, a indiqué que Jean-Claude Junker aura aussi des réunions avec les présidents des blocs parlementaires et plusieurs ministres.

Il déposera une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes de l’attentat terroriste du Musée de Bardo et prononcera un discours à cette occasion.