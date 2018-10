A l’occasion de la visite en Tunisie d’une délégation de la Fondation Orange, conduite par Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture, directrice exécutive en charge de la RSE, de la diversité, des partenariats et de la solidarité du Groupe Orange & présidente déléguée de la Fondation Orange, et Françoise Cosson, secrétaire générale de la Fondation Orange, 4 initiatives de solidarité numérique seront lancées les 24 et 25 octobre.

Depuis 2012, la Fondation Orange a ainsi initié 3 grands programmes de solidarité numérique en Tunisie : L’éducation numérique, les FabLabs solidaires et les Maisons digitales. Ils visent principalement à ancrer la culture numérique auprès des enfants, à faciliter l’insertion ou la reconversion professionnelle des jeunes et à renforcer l’autonomisation socioéconomique des femmes.

Les FabLabs solidaires, agir pour l’avenir des jeunes

Agir pour l’avenir des jeunes, c’est leur donner l’opportunité de se réinventer grâce aux nouvelles technologies, les former aux outils numériques pour développer leurs compétences, améliorer leur employabilité, éveiller en eux une vocation pour les métiers digitaux ou pour l’entrepreneuriat.

C’est pourquoi, la Fondation Orange en Tunisie a lancé dès 2015, le Programme des FabLabs Solidaires, avec l’Association Jeunes Science de Tunisie et réaffirme aujourd’hui sa détermination et son engagement à l’étendre avec le lancement de 2 nouveaux FabLabs Solidaires cette année.

Le 24 octobre au siège Orange Tunisie : Lancement du 1er FabLab Solidaire Mobile en Tunisie, en partenariat avec l’Association Jeunes Science de Tunisie et Italcar, en présence de : Marwan Mabrouk (président d’Orange Tunisie), Thierry Millet (DG d’Orange Tunisie), Christine Albanel (présidente déléguée de la Fondation Orange), Chiheb Bouden (ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique & président de l’Association Jeunes Science de Tunisie), Mohamed Anouar Maarouf (ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique) et Abdelkadous Saadaoui (secrétaire d’Etat à la Jeunesse).

Le même jour : Lancement du FabLab Solidaire EL FabSpace à Bab Dzira, en partenariat avec les associations El Space et OpenFab Tunisia, avec la présence supplémentaire de Adnen Ben Hadj Yahia (vice-président de l’association EL SPACE).

Un 5ème FabLab Solidaire sera déployé dans les prochaines semaines pour se rapprocher encore plus de ces jeunes.

L’éducation numérique, la priorité de la Fondation Orange en Tunisie

Depuis octobre 2014, la Fondation Orange a déployé le Programme Education numérique pour 75 écoles sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec le ministère de l’Education. L’objectif commun est d’offrir un accès à l’éducation pour tous pour une véritable égalité des chances !

A noter que 20 nouvelles écoles primaires seront équipées du kit numérique durant cette année scolaire.

Pour animer ce réseau d’écoles numériques sur le continent africain, la Fondation Orange et Wiki In Africa, en partenariat avec le Ministère de l’Education, ont décidé de lancer, durant l’année scolaire 2017-2018, le concours d’écriture WikiChallenge Ecoles d’Afrique. Deux écoles numériques tunisiennes se sont ainsi distinguées au niveau africain, en remportant deux prix : l’école de Skhira à Testour, qui a eu le premier prix pour son article sur les fêtes en Tunisie et celle de Bechni à Kébili, le prix Coup de cœur du Jury pour son article sur les jeux populaires sahariens.

Pour les féliciter, reconnaître leur implication et encourager leur engagement, la Fondation Orange, Wiki In Africa et le Ministère de l’Education ont décidé d’organiser une cérémonie de remise des prix de cette première édition du WikiChallenge, écoles primaires d’Afrique – année scolaire 2017-2018, au Centre National des Technologies en Education (CNTE), en présence de Hatem Ben Salem (ministre de l’Education), Christine Albanel, Thierry Millet et Mehdi Ezzine (directeur général du CNTE).

Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour cette année scolaire 2018-2019 et le lancement de la seconde édition du concours, WikiChallenge Ecoles d’Afrique, avec la participation de davantage de pays africains dans lesquels le Programme des écoles numériques de la Fondation Orange est déployé.