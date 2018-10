La Bourse de Tunis a débuté la séance du lundi dans le vert. Le Tunindex a grimpé de 0,16% à 7 518,16 points dans un volume total de 0,492 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre BH a augmenté de 3,50% à 15,94 D suivie par GIF FILTER et SOTUMAG qui augmentent respectivement de 2,83% et 2,81% à 1,09 D et 2,19 D.

A la baisse, le titre UBCI perd 2,97% de ses capitaux à 26,75 D, tout comme ESSOUKNA et EURO-CYCLES qui baissent respectivement de 2,83% et 2,78% à 2,40 D et 19,88 D.