Le ministre tunisien de l’Education, Hatem Ben Salem, a déclaré que la Banque alimentaire scolaire, dont une section a été créée à Mornag (banlieue de Tunis), permet d’offrir un repas équilibré et de qualité dans les cantines scolaires tunisiennes.

Cette expérience sera étendue à certaines régions du centre, du nord-ouest et du sud de la Tunisie, a-t-il dit dans une déclaration de presse, dimanche 21 octobre, en marge du Forum mondial sur la nutrition des enfants 2018, qui se tient à Tunis du 21 au 25 courant.

Cette Banque alimentaire scolaire, financée par le gouvernement, la société civile et le secteur privé, est disposée à consacrer davantage de moyens financiers si le montant alloué ne permet pas d’offrir un repas scolaire de qualité.

Il a rappelé que le gouvernement a, au cours de l’année scolaire 2018/2019, doublé les fonds réservés à cet effet.

De son côté, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a rappelé que “la Tunisie a, dès les premières années de l’indépendance, énormément investi dans le secteur de l’éducation et consacré des fonds importants pour la promotion du système éducatif. Grâce à ces efforts, le taux de scolarisation a atteint presque les 100%”.

Par ailleurs, il estime que la Tunisie ne se préoccupe plus, aujourd’hui, de la question de la scolarisation, mais plutôt d’apporter une éducation de qualité aux élèves et de leur fournir un repas sain et équilibré dans un environnement scolaire serein.

Pour sa part, la directrice exécutive du Global Child Nutrition Foundation, Arlene Mitchell, a indiqué que ce forum contribue à une prise de conscience générale et à une sensibilisation quant aux importants défis posés par l’alimentation des enfants dans l’ensemble des pays du monde.

Dans ce cadre, elle pense nécessaire de relever tous les défis à travers le renforcement de la coopération entre les différents pays et le fait de les encourager à développer et améliorer les programmes de nutrition, notamment en milieu scolaire.

Le directeur du Centre d’excellence contre la faim, Daniel Balaban, a indiqué que ce forum, qui rassemble annuellement des responsables de haut niveau représentant soixante pays, constitue une occasion pour débattre des stratégies visant la promotion de l’alimentation des enfants en milieu scolaire. “Une bonne alimentation contribue à améliorer l’état nutritionnel et le bien-être des élèves et à créer les conditions de réussite scolaire”, a-t-il estimé.

A noter que les participants à ce Forum effectueront, mardi 23 octobre, des visites dans des écoles et se rendront à la Banque alimentaire scolaire pour prendre connaissance des programmes mis en place par la Tunisie en matière d’alimentation scolaire qui concerne quelque 206.000 enfants répartis sur 2.500 établissements scolaires.

Le 20e Forum mondial 2018 sur la nutrition des enfants se tient pour la première fois en Tunisie, à l’initiative du Global Child Nutrition Foundation et du Centre d’excellence contre la faim, relevant du Programme alimentaire mondial (PAM).

Selon le site de la Global Child Nutrition Foundation, la fondation est “un réseau mondial de gouvernements, d’entreprises et d’organisations de la société civile travaillant conjointement pour soutenir les programmes de repas scolaires qui aident les enfants à s’épanouir”.

Elle “propose des formations, une assistance technique et des possibilités de mise en réseau pour aider les gouvernements à mettre en place des programmes nationaux de repas scolaires, à la fois nutritifs, d’origine locale et, en définitive, indépendants de l’aide internationale”.