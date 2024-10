Le nutritionniste Tahar Gharbi a indiqué que les vitamines, les minéraux et les aliments riches en anti-oxydants sont indispensables pour renforcer la défense du système immunitaire contre les maladies et les virus.

Les vitamines C, E et le zinc aident à protéger les cellules du stress oxydatif et ces nutriments ne sont pas toujours en quantité suffisante dans les aliments.

Les vitamines sont segmentées en 2 grandes familles :

– les vitamines hydrosolubles (solubles dans l’eau), comme la vitamine C. On les trouve souvent dans les fruits et les légumes.

– les vitamines liposolubles (solubles dans les milieux gras) comme les vitamines E et D, que l’on trouve principalement dans les aliments riches en graisses.