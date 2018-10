La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis organise en collaboration avec le CEPEX et le Conseil d’affaires tuniso-irakien de l’UTICA et en partenariat avec l’Ambassade Tunisienne en Irak, l’Ambassade Tunisienne en Jordanie, la Chambre de Commerce de Baghdâd, l’Union des Chambres de Commerce d’Irak, et la Chambre de Commerce de Amman, une mission itinérante Amman – Baghdâd en marge de l’organisation du Pavillon Tunisie à la 45ème édition de la Foire Internationale de Baghdâd (Irak) et ce du 07 au 13 Novembre 2018.

L’évènement comportera, des rencontres d’affaires multisectorielles avec des entreprises jordaniennes et irakiennes dans différents domaines (l’agroalimentaire, les matériaux de construction, le bâtiment, les équipements hôteliers, services…etc), ainsi qu’une exposition des produits tunisiens au pavillon Tunisie au sein de la Foire Internationale de Baghdâd sur une superficie de 100m² (selon les conditions ci-jointes).

Toute entreprise souhaitant exposer à cet événement et participer aux rencontres B2B pour développer ses activités est priée de contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis.

