La coopération entre la Tunisie et le Tatarstan se focalisera sur le renforcement des échanges commerciaux et la facilitation de l’accès des produits tunisiens sur les marchés russes. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le président de la République du Tatarstan (Fédération de Russie), Rustam Minnikhanov, en visite officielle en Tunisie les 15 et 16 octobre 2018.

Dans une déclaration à l’issue d’une réunion élargie, tenue mardi 16 courant au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, le chef de l’Etat Tatarstan a indiqué que la coopération vise à renforcer la destination touristique tunisienne, les échanges culturels entre les deux pays, outre l’intensification de la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur.

La réunion a permis d’échanger les points de vue sur les moyens de renforcer les perspectives de la coopération bilatérale et d’intensifier les visites des cadres de haut niveau, précise un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien.

Minnikhanov a mis l’accent sur l’importance du forum économique qui a rassemblé des hommes d’affaires des deux pays.

Pour sa part, Chahed a souligné l’importance du niveau de coopération entre la Tunisie et la Russie dans les domaines économique, commercial et d’investissement ainsi que la volonté commune de la renforcer davantage.

Il a réitéré la volonté de la Tunisie de développer le partenariat économique avec la République du Tatarstan, affirmant la disposition de la Tunisie à consolider les relations bilatérales dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, de la culture et de l’enseignement supérieur, précise le même communiqué.