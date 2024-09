Les travaux du 9e Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC 2024), ont démrarré, jeudi matin, en présence des chefs d’Etat de 50 pays africains et des représentants d’organisations régionales africaines et d’organisation internationales.

Le FOCAC, qui se poursuivra jusqu’au 6 septembre 2024, est considéré somme le plus grand rassemblement diplomatique accueilli par Pékin, depuis la pandémie de Covid-19, avec la participation de plus de 50 chefs d’Etat africains, outre le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres. Placé sous le thème «S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau », le FOCAC célèbre 24 ans, depuis sa création.

Le forum a débuté par une séance huis clos au niveau des ministres des Affaires étrangères, présidée par le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi et le ministre sénégalais des affaires étrangères Yacine Fall et a permis de discuter du plan de travail du sommet et de la déclaration finale qui sera adoptée par le sommet des Chefs d’Etat.

Le centre des médias consacré à la couverture des travaux du Forum a été inauguré en présence de 300 journalistes et correspondants chinois, arabes et africains a été inauguré à cette occasion.

Le président chinois, Xi Jinping s’est engagé à l’ouverture des travaux du forum à mobiliser un montant de 360 milliards de yens (50,7 milliards de dollars) pour financer des projets en Afrique, durant les trois prochaines années, et fournir au moins un million postes d’emploi, outre le développement de la coopération dans les domaines de l’infrastructure et du commerce.

Et d’ajouter que la moitié de ce montant sera accordée sous forme de crédits, 11 milliards de dollars sous forme de subventions et 10 milliards de dollars via l’incitation des sociétés chinoises à l’investissement. Jinping a souligné que les relations sino-africaines traversent la meilleure période de leur histoire, soulignant la disposition de son pays de renforcer la coopération avec le continent.