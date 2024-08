Le premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani, qui effectue une visite officielle en Tunisie, accompagné d’une délégation de haut niveau, a exprimé sa volonté de consolider la coopération avec les milieux d’affaires tunisiens, évoquant les opportunités prometteuses offertes dans divers secteurs.

Al Soudani, qui assistait, jeudi, à une rencontre, à Tunis, avec des responsables de l’UTICA et des investisseurs institutionnels tunisiens, a souligné que son gouvernement est prédisposé à fournir les facilités et l’assistance nécessaire au secteur privé en Tunisie.

Le président de l’UTICA, Samir Majoul a estimé que la visite du Premier ministre irakien contribuerait au renforcement des relations entre les deux pays, ajoutant que la complémentarité entre les deux pays est à portée de main.

A travers son projet stratégique, l’Irak ambitionne de devenir un hub international de l’investissement, a ajouté le premier responsable de l’UTICA, relevant que la Tunisie pourrait être la plateforme idéale pour accéder aux marchés voisins grâce à de nombreux accords avec l’Union européenne et les pays du Maghreb, arabes et africains.

Il a souligné que les entreprises tunisiennes sont prédisposées à contribuer aux projets de reconstitution et d’urbanisme en Irak et que celles-ci sont armées de l’expertise nécessaire pour mener des travaux conformes aux normes internationales.

Majoul a souligné la nécessité de réactiver le cadre législatif de la coopération économique bilatérale pour éliminer les obstacles douaniers qui retardent le développement de la coopération bilatérale, exempter les biens et services tunisiens destinés au marché irakien des tarifs douaniers et de simplifier les procédures au niveau du ministère irakien de la Santé concernant les médicaments fabriqués en Tunisie et exportés vers l’Irak.

Il a également appelé à surmonter les difficultés de transport, en l’absence d’une ligne aérienne régulière pour encourager les investisseurs dans les deux pays et leur permettre de tirer meilleur profit des opportunités d’investissement dans divers secteurs tels que le secteur agricole, les industries alimentaires, les industries pharmaceutiques, la santé, les énergies renouvelables, le dessalement de l’eau, l’hydrogène vert, la numérisation, et les secteurs financier, tourisme et services en général.

Le premier ministre irakien, qui a effectué mercredi une visite officielle à Tunis, accompagné d’une délégation de haut niveau, a rencontré le président de la République et le Chef du gouvernement.