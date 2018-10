L’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) a adopté 17 710 normes tunisiennes dont plus de 6% dans le secteur des TIC, a indiqué l’Institut, à l’occasion de la célébration, le 14 octobre de chaque année, de la journée mondiale de la normalisation placée, cette année, sous le thème “les normes internationales et la quatrième révolution industrielle 4.0”.

“Les normes sont un vecteur de diffusion des connaissances et de l’innovation dans le monde entier et constituent un socle de départ pour le cycle de vie de l’Industrie 4.0 (basé sur l’introduction de technologies d’Internet dans l’industrie) et demeurent un moyen efficace de garantir la sécurité et de réduire au minimum les risques”, a précisé l’INORPI dans un communiqué publié samedi à Tunis.

Le Gouvernement tunisien avait annoncé que l’Industrie 4.0 fait partie intégrante de sa stratégie industrielle et d’innovation 2018- 2020, a-t-il rappelé. Cette Industrie 4.0 permettra à notre pays d’assurer un meilleur positionnement aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production.

Les grandes promesses de cette quatrième révolution industrielle sont de séduire les consommateurs avec des produits uniques et personnalisés. Ces mêmes consommateurs peuvent ainsi communiquer avec les machines durant les phases de réalisation, ce type de production s’appelle la “Smart Product”.

La 4eme révolution industrielle organise des processus de production induits par les innovations liées à l’internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la cobotique (collaboration homme-robot), la réalité augmentée, l’impression 3D, l’intelligence artificielle, afin d’exploiter les données issues du Big Data et de la maquette numérique. Toutes ces techniques font partie des ingrédients qui entrent dans la composition de l’Industrie 4.0.

Les dirigeants des trois principales organisations internationales de normalisation: l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), et l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), ont souligné dans leurs messages à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Normalisation qu’” au XVIIIème siècle, la transition du travail manuel à l’emploi des machines et au travail en usine a montré qu’il fallait établir des normes “, en ajoutant qu’ ” aujourd’hui, les normes sont une nouvelle fois appelées à jouer un rôle majeur dans la transition vers une nouvelle ère”.

Selon les trois dirigeants “les innovateurs s’appuient sur les normes internationales, comme celles élaborées par l’ISO, le CEI et l’UIT, pour garantir la compatibilité et l’interopérabilité afin que les nouvelles technologies puissent être adoptées sans difficulté”.

La Journée mondiale de la Normalisation est une occasion pour rendre hommage aux efforts de milliers d’experts à travers le monde entier qui collaborent pour élaborer les Normes internationales d’application volontaire afin de faciliter le commerce, diffuser les connaissances et permettre de partager les progrès technologiques.