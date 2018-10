Les travaux de la 2ème édition du Salon international du tourisme alternatif “SITA 2018” ont été ouverts, vendredi 12 octobre, au Centre d’exposition de la ville du Kef.

Le Salon, qui se poursuit jusqu’au 14 octobre, a pour objectif de promouvoir le tourisme alternatif et son développement dans les régions du nord-ouest tunisien et faire connaitre les opportunités d’investissement dans les activités et sites touristiques au nord-ouest, selon les organisateurs du salon.

Il constitue également une occasion pour mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel du gouvernorat du Kef et son produit touristique diversifié surtout que la région recèle d’importants endroits touristiques où peuvent être développées diverses activités liées à l’écotourisme, le géotourisme, le tourisme culturel et le tourisme de montagne.

Des participants étrangers notamment de l’Algérie, des représentants de six ministères (tourisme, environnement, culture, développement,…) ainsi que des exposants opérant dans les domaines du tourisme écologique et culturel et de l’artisanat prendront part à ce rendez-vous.