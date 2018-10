La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (SNMVT) plus connue sous la marque Monoprix renforce sa proximité auprès de ses clients. Après l’inauguration, en juin dernier,d’un magasin à Mateur, Monoprix ouvre son 89ème magasin le 11 octobre au cœur de la ville de Sousse, à la place du Maghreb Arabe.

Le nouveau-né de Monoprix, le 6ème magasin de la chaîne dans la ville de Sousse, offre tous les avantages d’un grand espace commercial s’étalant sur une superficie de vente de plus de 1400 m².

Au grand bonheur des habitants de la perle du Sahel, le magasin mettra ainsi à la disposition de ses clients une gamme diversifiée et complète de produits du quotidien, et réunira les produits frais du marché dans un seul espace. Les clients pourront ainsi profiter d’un service d’experts avec des coins boucherie traditionnelle, poissonnerie, fruits et légumes et traiteur !

Le magasin offrira un grand compartiment maison et loisir et marquera le lancement de la nouvelle collection Textile 100% Made in Tunisia, qui est conçue exclusivement pour les clients de Monoprix !

En plus de ses 4 milles collaborateurs dans les différents points de vente de Monoprix, 45 employés travailleront dans ce nouveau magasin.

Monoprix continue dans sa dynamique de développement et renforce davantage son image de marque à travers la qualité et la diversité de ses produits, ainsi que ses prix flexibles.

100 chariots à gagner et plein de promotions exceptionnelles !

Monoprix comme à son habitude, marquera les esprits par une ouverture des plus généreuses, avec des promotions exceptionnelles, 100 chariots gratuits et de belles surprises.