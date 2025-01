La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (SNMVT – Monoprix) a affiché une croissance de 7,10 % de son chiffre d’affaires hors taxes en 2024, avec une progression ajustée de 5,19 % hors ventes d’huile d’olive à prix subventionné. Le ratio de la masse salariale s’est amélioré à 8,86 %, grâce à la hausse des revenus et à une légère baisse des effectifs. Par ailleurs, les charges et produits financiers ont diminué, en raison d’une baisse des dividendes perçues et de l’absence de revenus exceptionnels. Le réseau s’est étendu à 86 magasins, avec deux nouvelles ouvertures à Riadh Al Andalous et Jardins de Carthage.

1- Le chiffre d’affaires HT 2024 a enregistré une croissance de 7.10 % comparé à la même période en 2023. Retraitée des ventes relatives à l’opération nationale de distribution d’huile d’olive extra vierge (à 15 TND/ litre et à 0% de marge), la croissance du CA HT est de 5.19%.

2- Le ratio de la masse salariale est passé de 9.00% en 2023 à 8.86% en 2024 compte tenu de la croissance du CA couplée à une légère baisse des effectifs.

3- Les charges et produits financiers sont globalement en baisse sur 2024 par rapport à la même période en 2023. La baisse des produits financiers est principalement liée à une baisse des dividendes reçues des filiales de la SNMVT ainsi qu’a des produits financiers exceptionnels sur le T3 2023 (placement court-terme post augmentation de capital au niveau de la SNMVT).

4- Le nombre de points de vente en activité est passé à 86 magasins suite à l’ouverture du magasin Riadh Al andalous en février 2024, Jardins de Carthage en décembre 2024 et à la fermeture des magasins Bab El Khadhra et Ettadhamen début 2024.