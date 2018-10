Le Fonds de développement et de diversification des marchés à l’exportation “TASDIR+“ a organisé, jeudi 11 octobre 2018, à Sousse deux tables rondes sur les secteurs du textile-habillement et les services liés à la santé.

Organisée à l’initiative du bureau du CEPEX à Sousse, la rencontre a constitué une occasion pour présenter le programme de TASDIR+ et les modalités d’appui qu’il accorde aux entreprises, en général, et pour les deux secteurs cités, en particulier.

Le Fonds a adopté dans ce contexte la méthode Push matérialisée par un programme d’approche et de recrutement visant les entreprises à potentiel. Il s’agit de les encourager à adhérer à son programme et de bénéficier des avantages qu’il accorde pour la diversification des marchés à l’exportation.

A ce titre et nonobstant les entreprises qui s’adressent par elles-mêmes à TASDIR+ pour bénéficier de son apport, il s’agit dans le cas présent de solliciter une à une les filières les plus porteuses et de les inciter à candidater pour le Fonds que ce soit individuellement ou bien de manière groupée à travers une approche filière pour avec un certain nombre d’entreprises pour les positionner durablement sur un marché cible à potentiel.

En marge des deux tables-ronde organisées, beaucoup de potentialités ont été identifiées par TASDIR+.

Pour la filière textile-habillement, il a été convenu avec les présents que TASDIR+ revienne dans les semaines qui suivent dans la région afin d’élargir la rencontre à un plus grand nombre d’opérateurs et ce en partenariat avec la Fédération qui les regroupe. Certains opérateurs se sont montrés intéressés pour candidater individuellement au Fonds et d’autres se sont montrés fortement orientés vers une action filière dont les modalités seront débattues lors de la prochaine avec TASDIR+ qui sera organisée à cet effet.

Pour la filière «Services de Santé» de la région du Sahel, les cliniques et les services connexes liés à la santé se sont montrées fortement intéressées par le programme.

Le Fonds TASDIR+ les a également encouragées à lui proposer un Business Plan touchant la filière Santé de la région du Sahel et ciblant un marché potentiel. L’idée a fortement séduit la profession et la décision a été prise par les responsables présents pour organiser des réunions de suivi hebdomadaires afin d’identifier les créneaux porteurs et les marchés cibles sur lesquels un Business Plan ambitieux sera proposé dans les semaines à venir à TASDIR+.

Il est à noter que la région du Sahel est très riche en activités à potentiel export.

TASDIR+ a programmé des visites périodiques dans la région afin de s’approcher méthodiquement de toutes les filières à potentiel export de la région.

La prochaine visite est déjà programmée pour le mois de novembre et touchera une deuxième fois le secteur du textile-habillement, celui du tourisme alternatif (thalasso, golf) et l’agro-alimentaire.