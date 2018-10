Tunisie : Forte baisse du déficit de la balance commerciale alimentaire (janvier-septembre 2018)

Au cours des neuf premiers mois 2018, le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est réduit pour se situer à 284 millions de dinars (MDT), contre 1,108 milliard de dinars enregistrés durant la même période de l’année écoulé, soit une baisse de 73%.

Selon les données publiées par le ministère de l’Agriculture, cette régression est principalement tirée par les exportations de l’huile d’olive.

La balance commerciale alimentaire a enregistré une nette amélioration au niveau de la couverture des importations par les exportations, soit 92,6%, contre 66,8% pendant la même période de l’année 2017.

Le département l’Agriculture impute cette amélioration par l’évolution de la valeur des exportations alimentaires, laquelle (valeur) a dépassé celle des importations (65,5% export contre 19,4% import), ajoute la même source.

De janvier à septembre 2018, les exportations des produits alimentaires ont généré des bénéfices estimés à près de 3,695 milliards de dinars, à cause du dédoublement des exportations d’huile d’olive au niveau de la quantité (176,9 mille tonnes, contre 64,7 mille tonnes) et la valeur (1,692 milliard de dinars, contre 605,3 MDT), outre la hausse de 2% enregistrée au niveau des prix.

Les recettes des produits frais de la pêche et les dattes ont crû respectivement de 33% et 38%, outre l’amélioration de 28% de la valeur des exportations des légumes frais, ainsi que celle des agrumes (+9% en dépit de la baisse de 22% des quantités exportées) et les conserves de légumes, de fruits et de poissons de 73%.

La valeur des exportations alimentaires, sans compter les revenus de l’huile d’olive, a enregistré une croissance de 23%.

La Tunisie a exporté près de 28 mille tonnes de fruits d’été pour une valeur de 70 MDT, soit une hausse de 40% en valeur et en quantités par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

A noter que 41% de ces quantités ont été exportés vers les pays du Golfe, 39% vers le marché libyen, 8% vers la France, 7% vers l’Italie et 3% vers la Russie.

La Tunisie a également dépensé 3,989 milliards de dinars pour l’importation des produits alimentaires, soit une hausse de 19,4% par rapport à la même période de l’année 2017.

Cette évolution s’explique par la baisse du taux de change du dinar tunisien par rapport aux monnaies étrangères et l’augmentation de la valeur des importations de certains produits alimentaires de base, outre la hausse de leurs prix sur le marché international: blé dur (+30%), blé tendre (+24%), l’orge (+63%) et les dérivés du lait (+56%).

Les achats de maïs et des huiles végétales ont régressé en valeur, respectivement de 9% et de 27%, en raison de la baisse des quantités importées, sachant que les produits alimentaires de base représentent 67% du total des importations alimentaires, contre 74% en 2017.