Au cours de la prochaine période, le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) focalisera ses efforts sur la question de la gestion durable des déchets, notamment les déchets ménagers, a déclaré Salah Hassini, directeur général du CITET.

Il s’agit en outre de renforcer l’utilisation des technologies durables dans le domaine de l’assainissement et de la gestion des eaux usées sans omettre les questions des changements climatiques dont les effets se font sentir dans le monde entier, a-t-il encore souligné.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée le 10 octobre 2018 à Tunis, il a indiqué que la priorité consiste à renforcer les capacités en rapport avec les évolutions dans le domaine des technologies environnementales et plus précisément dans le domaine des technologies durables.

Il a, également, insisté sur la nécessité de focaliser sur le transfert et l’adaptation de la technologie durable aux évolutions dans le monde, à l’instar des énergies renouvelables et l’économie d’eau.

Le monde est confronté à des enjeux environnementaux, et la Tunisie n’en est pas à l’abri, a-t-il alerté, appelant à garantir un changement des schémas de développement.

Dans ce cadre, Hassini a évoqué le Programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, soulignant l’importance de construire une base technologique en Tunisie pour édifier une économie durable et améliorer le contenu technologique, à l’instar de l’agriculture et de l’industrie.