Transportant des œuvres de 80 artistes plasticiens tunisiens et de 80 artistes étrangers, le camion ambulant “Show Your Hope” (Montre -moi ton espoir) de l’artiste néerlandais Martin Voorbij effectue une tournée depuis mercredi 19 septembre jusqu’au 29 novembre 2018 dans les régions tunisiennes.

De Tunis (19-20 et 21 septembre) en passant par Béja (23 et 24 septembre), Jendouba (25 et 26 septembre), le Kef(28 et 29 septembre) , Siliana (30 septembre et 1 octobre) ou encore Kasserine (2 et 3 octobre), l’exposition iténérante passera par Gabès (14 octobre) Zaghouan (3 et 4 novembre) ou encore Nabeul (5 novembre) pour atterrir vers la fin à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis le jeudi 29 novembre 2018.

Invité par l’artiste plasticien tunisien Chokri Ben Amor, le projet artistique international de Martin Voorbij se veut un espace de communication et de communion entre le public et les artistes plasticiens du monde entier. Débuté en 2003, le projet “Show Your Hope” a parcouru plus de 52 pays avant de s’arrêter à Tunis en 2017.

Avec son grand camion jaune, Martin Voobij va à la rencontre, dans un premier temps, des artistes plasticiens du pays visité avec une interrogation “Que représente l’espoir pour vous?”. A travers cette interrogation, Voobij invite les artistes plasticiens de chaque pays à exprimer leur espoir. Dans chaque pays visité se dessine alors les histoires et les espoirs des peuples au delà des peurs et des angoisses.

Parlant de son initiative “Show your hope”, l’artiste Martin Voorbij explique: “Dès que tu parles d’espoir, les gens commencent à penser d’une manière positive et à croire dans un futur radieux” et d’ajouter “c’est un sentiment universel celui d’espérer que quelque chose de positif se produira dans le futur” .

Dans chaque pays, Martin Voorbij collecte tout d’abord 80 œuvres d’artistes, pour ensuite dans une seconde phase effectuer une tournée dans les régions du pays en question et faire ainsi connaitre les œuvres d’artistes locaux à un large public.

Evoquant le projet “Show Your Hope” en Tunisie, l’artiste plasticien Chokri Ben Amor a fait savoir qu’en 2017 un appel a été lancé aux artistes tunisiens pour participer à ce projet international, précisant à ce sujet que la Tunisie est le seul pays maghrébin participant à ce projet.

“Après la collecte de 80 œuvres de plasticiens tunisiens, l’exposition itinérante “Show Your Hope” a démarré sa tournée régionale à l’occasion des Journées d’Art Contemporain de Carthage (JACC) tenues du 19 au 23 septembre à la Cité de la Culture et se terminera le 29 novembre à l’Avenue Habib Bourguiba” a-t-il mentionné.

Ben Amor a, par ailleurs, déclaré à l’agence TAP que cette exposition permet de faire connaître en plus des 80 plasticiens tunisiens, 80 plasticiens étrangers participant à ce projet.

Une animation de sensibilisation au cœur des villes tunisiennes visitées afin de rendre l’art plastique accessible à un large public est ainsi programmé, a fait savoir l’artiste tunisien qui souligne que cette exposition d’art plastique itinérante permet à des gens ordinaires qui n’ont ni les moyens ni la possibilité d’aller à une exposition ou d’acheter une oeuvre de se familiariser avec un art souvent défini comme élitiste.

Dans les espaces publics ou dans les écoles, le camion “Show Your Hope “arpente les villes tunisiennes à la rencontre des jeunes et moins jeunes pour les initier à l’art plastique, un art où se dessine par les couleurs et l’imaginaire l’espoir des artistes tunisiens d’un avenir meilleur pour leurs pays.

“Cette exposition a pour objectif de faire sortir l’art de son environnement fermé et élitiste pour investir les rues des villes tunisiennes et devenir ainsi accessible à un large public”, a expliqué Ben Amor en estimant que “l’art est le seul moyen pour enrichir intellectuellement et élever l’âme du citoyen”.

Formé et résident aux Pays-Bas où il possédait une galerie d’Art , l’artiste plasticien tunisien Chokri Ben Amor a quitté les Pays -Bas après la Révolution du 14 janvier pour revenir s’installer en Tunisie et œuvrer à la démocratisation de l’art plastique en Tunisie en balayant les idées reçues qui entourent cet art.

” La tournée du projet “Show your hope” s’arrêtera l’année prochaine en Hollande avec une exposition dédiée aux artistes tunisiens”, a annoncé Ben Amor en précisant en 2020, “Show your hope” débutera un tour en Amérique latine avec l’ Argentine comme première étape”.

Et de conclure, l’exposition itinérante prendra fin en Amérique du Nord avec une exposition de toutes les oeuvres collectées depuis le début de l’aventure au sein du siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Notons que dans le cadre du projet “Show Your Hope” en Tunisie, la maison d’édition “Zyneb Editions” s’est chargée de la publication du catalogue des œuvres des 80 artistes plasticiens tunisiens participants dans ce projet.