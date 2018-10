La Tunisie a été choisie aux côtés de quatre autres pays pour prononcer une allocution à l’occasion des travaux du 3ème sommet sur “le capital humain” qui se tient en marge des réunions annelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, du 9 au 15 octobre 2018 à Bali, en Indonésie.

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, présentera, à cette occasion, l’expérience de la Tunisie dans le domaine du capital humain, ses programmes et sa stratégie future”, selon un communiqué du ministère du développement, publié mardi.

Les travaux de ce 3ème sommet seront consacrés à l’examen de la situation du développement humain et les moyens et mécanismes susceptibles de le consolider, moyennant la conjugaison des efforts de toutes les parties (gouvernements, bailleurs de fonds, société civile) afin de le promouvoir davantage, notamment dans les pays en voie de développement et ceux pauvres, en tant que pari devant être relevé par tous.

La même source a ajouté que relever le pari du capital humain revêt une grande importance dans ces pays, compte tenu de son impact sur la stabilité sociale, la croissance économique et la réduction de l’évolution de plusieurs phénomènes néfastes, tels que l’immigration illégale, le crime, l’extrémisme et le terrorisme.

La Tunisie participe aux réunions annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI avec une délégation présidée par le ministre de la Coopération internationale qui aura des entretiens avec les présidents de la BERD et de la BID ainsi que le vice-président de la BEI et plusieurs hauts responsables de la BM et du FMI…