La Bourse de Tunis a débuté la séance de Mardi, en repli. Le Tunindex a reculé de 0,44 %, en enregistrant 7 567,05 points dans un faible volume d’échanges de 1, 123 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre GIF FILTER a progressé de 3,73 % à 1,11 D suivi par les titres SANIMED et SOMOCER qui ont augmenté respectivement de 2,81 % et 2,58 % à 2,19 D et 1,19 D.

A la baisse , le titre TUNISAIR a reculé de 5,44 % à 1,39 D tout comme les titres ENNAKL et MODERN LEASING qui se sont repliés respectivement de 3,42 % et 2,95 %, à 11,01 D et à 2,96 D.