La 4ème édition du concours culinaire de l’association tunisienne ” Maîtres des saveurs et gastronomes de Tunisie” sera organisé du 15 au 21 octobre courant et permettra de sélectionner les meilleurs chefs de cuisine tunisiens qui représenteront la Tunisie aux compétitions et événements culinaires internationaux.

Cet événement organisé en collaboration avec le Ministère du tourisme et de l’artisanat, la fédération internationale des chefs du cuisine et la fédération tunisienne des restaurants touristiques (FIRT), a pour objectif de promouvoir la gastronomie tunisienne à l’échelle méditerranéenne et internationale et en faire un important vecteur d’attractivité au profit de la destination tunisienne, précise un communiqué publié lundi par le ministère du tourisme.

L’événement réunira, outre les meilleurs chefs tunisiens, plusieurs chefs de cuisine étrangers de renommée mondiale de l’Italie, de canada, du Portugal, de l’Allemagne, d’Egypte et de France…

Il se tiendra dans les locaux de l’institut supérieur d’études touristiques de sidi dhrif. les étudiants de cet institut auront ainsi l’occasion de côtoyer un nombre de compétences nationales et internationales, ajoute la même source.

La manifestaion bénéficie de l’appui de fédérations tunisiennes de l’hôtellerie et des agences de voyages et l’agence de formation dans les métiers du tourisme.