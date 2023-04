Proposition de menu ramadanesque populaire au Kazakhstan, comportant une entrée, un plat principal, un dessert et une boisson.

Entrée: Samsa au boeuf

Intérêt culinaire : Les samsas sont une spécialité culinaire kazakhe qui se compose de pâte feuilletée farcie avec de la viande hachée, des oignons et des épices. Ce plat est populaire en Asie centrale et est souvent servi en entrée ou en apéritif.

Poids calorique : environ 250 calories par samsa.

Plat principal : Plov kazakh (riz pilaf au boeuf)

Intérêt culinaire : Le Plov est un plat traditionnel dans de nombreux pays d’Asie centrale, y compris le Kazakhstan. Le plat est généralement préparé avec du riz, de la viande, des carottes, des oignons et des épices. Le plat est riche en saveurs et en arômes, et constitue un plat consistant pour les repas de rupture du jeûne.

Poids calorique : environ 500 calories par portion.

Dessert : Baursaki

Intérêt culinaire : Le Baursaki est un dessert traditionnel kazakh fait de petits morceaux de pâte frite et saupoudrée de sucre. Ce dessert est souvent servi lors des célébrations et des fêtes, et est un favori des enfants comme des adultes.

Poids calorique : environ 200 calories par portion.

Boisson : Kymyz (lait de jument fermenté)

Intérêt culinaire : Le Kymyz est une boisson traditionnelle kazakhe fabriquée à partir de lait de jument fermenté. Cette boisson est riche en nutriments et en probiotiques, et est souvent servie lors des repas de rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan.

Poids calorique : environ 60 calories par tasse.

Note : Les valeurs caloriques sont approximatives et peuvent varier en fonction des ingrédients utilisés et des méthodes de préparation.

_Nota: Les textes de la rubrique “Ramadan By ChatGPT” sont générés par l’IA ChatGPT à partir d’un plan de rédaction et des requêtes de notre équipe. Nous effectuons une validation globale et nous nous efforçons de minimiser les erreurs éventuelles autant que possible.