L’équipe ChatGPT a choisi de vous présenter aujourd’hui une proposition de menu ramadanesque de Mauritanie.

Entrée : Chorba

La chorba est une soupe traditionnelle très populaire pendant le ramadan. Elle est préparée avec des légumes, des épices et de la viande ou du poulet. C’est une entrée nourrissante et réconfortante qui apporte de l’énergie pour la soirée. Son poids calorique dépendra des ingrédients utilisés et de la quantité de viande ajoutée, mais en moyenne, une portion de 250 ml contient environ 150-200 calories.

Plat principal : Taguella avec Mbérye de Viande

Le Taguella est un pain traditionnel mauritanien, souvent servi avec de la viande ou du poisson. Mbérye est un plat de viande marinée et grillée, généralement servi avec des légumes et de la sauce. C’est un plat copieux et délicieux qui fournit une bonne source de protéines. Le poids calorique dépendra de la quantité de viande et de légumes utilisés, mais en moyenne, une portion de 250 g contient environ 400-500 calories.

Dessert : Tamina

Tamina est un dessert populaire à base de semoule, de sucre et de beurre clarifié. Elle peut être aromatisée avec de l’eau de fleur d’oranger, de la cannelle ou de la vanille. C’est un dessert sucré et nourrissant qui fournit de l’énergie pour la soirée. Le poids calorique dépendra de la quantité de sucre et de beurre utilisés, mais en moyenne, une portion de 100 g contient environ 300-400 calories.

Boisson : Lben

Lben est une boisson traditionnelle mauritanienne à base de lait fermenté. Elle est légèrement acide et rafraîchissante, ce qui en fait une boisson populaire pendant le ramadan pour aider à hydrater le corps après une longue journée de jeûne. Elle contient également des probiotiques qui peuvent aider à favoriser une bonne digestion. Le poids calorique dépendra de la quantité de matières grasses dans le lait utilisé pour la préparation, mais en moyenne, une portion de 250 ml contient environ 80-100 calories.