Pour la saison 2018/2019, la récolte de dattes devra enregistrer une baisse de 6%, soit une production de 290 mille tonnes contre 305 mille tonnes, au cours de la saison écoulée.

La saison d’exportation démarrera le 20 octobre 2018, a affirmé le directeur général de la production agricole relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzedine Chelgaf, ajoutant que la récolte comportera près de 230 mille tonnes de deglet Ennour et environ 60 mille tonnes d’autres variétés.

Dans une déclaration à TAP, le responsable a estimé que la régression enregistrée cette saison “n’est pas très importante ” après deux récoltes successives substantielles.

Et d’ajouter que les conditions climatiques étaient favorables lors de l’opération de pollinisation. Près de 8,5 millions de régimes de dattes ont été emballés avec du plastique et 13 millions de régimes emballés avec des moustiquaires. ” L’opération de cueillette a déjà démarré à Gafsa et dans les oasis de Tozeur et Degech “, a-t-il encore précisé.

S’agissant de la récolte de grenadine, le responsable a affirmé que les prévisions tablent sur une récolte de 74,7 mille tonnes contre 74,5 mille tonnes la saison écoulée.

Le gouvernorat de Gabès accapare la part du lion avec une production estimée à 25 mille tonnes, suivi par Béja avec 13 mille tonnes, Kairouan 9600 tonnes puis Nabeul avec une production de 6700 tonnes.