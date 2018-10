La Bourse de Tunis entame la séance de ce vendredi 5 octobre 2018 dans le rouge où le Tunindex perd 0,37% à 7 546.25 points dans un faible volume d’échanges à 0,775 MTND, selon MCP.

A la hausse, le titre ELECTROSTAR gagne 2,94 % à 1,75 TND suivi par les titres SOTRAPIL et MPBS qui ont enregistré respectivement une montée de 2,73 % et 2,54 % à 15,00 TND et 3,22 TND.

Dans le rouge , le titre CELLCOM a reculé de 2,94 % à 1,32 TND tout comme les titres ASSAD et BH qui ont baissé respectivement de 2,56 % et 2,26 % à 7,23 TND 16.00 TND.