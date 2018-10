Le Forum de l’économie bleue, qui se tiendra les 20 et 21 courant à Bizerte, jettera les bases d’une destination de prédilection dans le domaine des activités maritimes, à l’instar de la réputation gagnée par la ville suisse de Davos dans le domaine économique, estime l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor.

D’Arvor a fait savoir, lors d’une conférence de presse tenue mercredi 3 octobre à Bizerte, que le forum comprend 4 ateliers durant la première journée, lesquels débattront notamment les problèmes de l’environnement maritime, la gestion intégrée du littoral, les industries maritimes et l’accélération du rythme de l’investissement.

L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) présentera le 21 octobre 2018 une étude, la première du genre sur l’économie bleue en Tunisie, ainsi que des interventions sur l’économie bleue intégrée, parallèlement à des expositions et des visites touristiques et de loisirs, selon d’Arvor.

Le forum devrait promouvoir le site de Bizerte ainsi que dans tout le pays, selon le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Chokri Ben Hassan.

Il constituera une opportunité pour présenter la stratégie nationale en matière de l’économie bleue et de faire connaître les spécificités géographiques et les potentialités de l’investissement dans le gouvernorat, d’après le gouverneur de Bizerte, Mohamed Guider.

Le Comité d’organisation du Forum est constitué de représentants de l’ITES, de l’Union Pour la Méditerranée (UpM), le gouvernorat et la municipalité de Bizerte, en collaboration avec l’Union européenne, l’ambassade de France en Tunisie et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).